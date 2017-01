AVERSIONS CROWN | release “Erebus” drum play-through video; “Xenocide”

Australian metal destroyers AVERSIONS CROWN unleashed their third album, Xenocide this past Friday via Nuclear Blast Entertainment. Today, the band has released a video of drummer Jayden Mason doing a play-through of the song “Erebus”,was tracked byatin Brisbane and mixed and mastered by) from

Order Xenocide digitally via iTunes: http://nblast.de/ACXenocideiTunes

Order the CD from Amazon UK: http://nblast.de/ACXenocideAmzUK

Xenocide track listing:

01. Void

02. Prismatic Abyss

03. The Soulless Acolyte

04. Hybridization

05. Erebus

06. Ophiophagy

07. The Oracles Of Existence

08. Cynical Entity

09. Stillborn Existence

10. Cycles of Haruspex

11. Misery

12. Odium

More on Xenocide:

“Prismatic Abyss” music video: https://youtu.be/LrsyL4ldK0Q

“The Soulless Acolyte” drum play-through: https://youtu.be/JmlkegqPewk

Album trailer #1: https://youtu.be/Tmbw4QdhmqE

Album trailer #2: https://youtu.be/lWVIwBKKUzs

Album trailer #3: https://youtu.be/i0EHEg3k0I8

Album trailer #4: https://youtu.be/Q-870VoA1vA

“Ophiophagy” lyric video: https://youtu.be/DhZfRGRPNQg

“Erebus” lyric video: https://youtu.be/eb5z5AULWCw