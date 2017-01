ACCEPT | Enter Charts Worldwide

On January 13th, heavy metal titansfinally delivered their new live package, ‘‘. This set not only includes the entire show thatplayed aton Blu-ray/DVD, but also two live CDs with different recordings from their most recent European tour.These are all chart entries:

#1 Germany (DVD Charts)

#1 Sweden (DVD Charts)

#5 Switzerland (DVD Charts)

#5 Austria (DVD Charts)

#9 Germany

#10 USA (Hard Music)

#13 UK (Rock Charts)

#18 Holland (DVD Charts)

#30 USA (Top Rock)

#35 Hungary

#42 Finland

#72 Japan (Blu-ray Charts)

#73 France

#81 Switzerland

#93 Belgium

#117 USA (Top Current Albums)

“To get a message on tour like that – is so cool and I am sure, we will be overtaken by joy on stage and bring the house down! Thank you, fans! And to all, who are involved and tirelessly working for us: Thank you big time! See ya on tour”, commented Wolf Hoffmann.

Nuclear Blast congratulates to this big success.

Catch up on the trailers:

Trailer #1: http://www.youtube.com/watch?v=lc-Iytw2Zko&feature=youtu.be

Trailer #2: http://www.youtube.com/watch?v=EAIjLrSl5fc

Trailer #3: https://youtu.be/QIwLZO-tMTk

Watch the live videos for the tracks below:

‘Stampede [Live]‘: https://youtu.be/LJRgCZIe4yE

‘Restless And Wild [Live]‘: https://www.youtube.com/watch?v=Dwynky4SNvI

‘Pandemic [Live]‘: https://youtu.be/oicmQPsz_Ps

‘Fast As a Shark [Live]‘: http://www.youtube.com/watch?v=to_fSIj5gaA&feature=youtu.be

Restless And Live - Tracklisting:

Blu-ray / DVD

01. Stampede

02. Stalingrad

03. London Leatherboys

04. Restless And Wild

05. Dying Breed

06. Final Journey

07. Shadow Soldiers

08. Losers And Winners

09. 200 Years

10. Midnight Mover

11. No Shelter

12. Princess Of The Dawn

13. Dark Side Of My Heart

14. Pandemic

15. Fast As A Shark

16. Metal Heart

17. Teutonic Terror

18. Balls To The Wall

CD1

01. Stampede

02. Stalingrad

03. Hellfire

04. London Leatherboys

05. Living For Tonite

06. 200 Years

07. Demon’s Night

08. Dying Breed

09. Final Journey

10. From The Ashes We Rise

11. Losers And Winners

12. No Shelter

13. Shadow Soldiers

14. Midnight Mover

CD2

01. Starlight

02. Restless And Wild

03. Son Of A Bitch

04. Pandemic

05. Dark Side Of My Heart

06. The Curse

07. Flash Rockin’ Man

08. Bulletproof

09. Fall Of The Empire

10. Fast As A Shark

11. Metal Heart

12. Teutonic Terror

13. Balls To The Wall

4LP (140g, 33 RPM)

Side A

01. Stampede

02. Stalingrad

03. Hellfire

Side B

01. London Leatherboys

02. Living For Tonite

03. 200 Years

04. Demon’s Night

Side C

01. Dying Breed

02. Final Journey

03. From The Ashes We Rise

Side D

01. Losers And Winners

02. No Shelter

03. Shadow Soldiers

04. Midnight Mover

Side E

01. Starlight

02. Restless And Wild

03. Son Of A Bitch

04. Pandemic

Side F

01. Dark Side Of My Heart

02. The Curse

03. Flash Rockin’ Man

Side G

01. Bulletproof

02. Fall Of The Empire

03. Fast As A Shark

Side H

01. Metal Heart

02. Teutonic Terror

03. Balls To The Wall

—

​ACCEPT live:

w/ SABATON, TWILIGHT FORCE

06.01. D Hamburg – Sporthalle

07.01. D Oberhausen – König Pilsener Arena

08.01. B Antwerp – Lotto Arena

10.01. IRL Dublin – Vicar Street

11.01. UK Glasgow – o2 Academy

13.01. UK Manchester – o2 Apollo

14.01. UK London – o2 Brixton Academy

15.01. F Lille – Aeronef

16.01. F Paris – Olympia

18.01. F Toulouse – Le Bikini

19.01. E Bilbao – Santana 27

20.01. P Porto – Coliseu Do Porto

21.01. E Madrid – Barclaycard Center

22.01. E Barcelona – Sant Jordi

24.01. F Lyon – Transbordeur

25.01. I Milan – Live Club

27.01. A Vienna – Gasometer

28.01. D Ludwigsburg – MHP Arena

29.01. NL Amsterdam – Heineken Music Hall

31.01. D Frankfurt – Jahrhunderthalle

01.02. D Saarbrucken – Saarlandhalle

03.02. CH Basel – St. Jakobshalle

04.02. D Bamberg – Brose Arena

05.02. D Munich – Zenith

24.02. FIN Helsinki – Icehall

25.02. EST Tallinn – Kultuurikatel

27.02. PL Gdansk – Ergo Arena

28.02. PL Wroclaw – Hala Stulecia

01.03. PL Warsaw – Torwar

03.03. PL Cracov – Wisla Hall

04.03. CZ Prague – Tip Sport Arena

05.03. H Budapest – Barba Negra

06.03. SRB Belgrade – Belexpo

08.03. GR Athens – Peiraios Academy

09.03. GR Thessaloniki – Fix Factory Of Sound

10.03. BG Sofia – Universiada Hall

11.03. RO Bucharest – Arenele Romane

13.03. HR Zagreb – Dom Sportova

14.03. SK Bratislava – Aegon Arena

15.03. D Berlin – Columbiahalle

17.03. S Norrköping – Himmelstalundshallen

18.03. S Sandviken – Göransson Arena

19.03. S Örebro – Conventum Arena

21.03. DK Copenhagen – Valby Hallen

22.03. S Lund – Sparbank Skane Arena

24.03. S Stockholm – Hovet

25.03. S Gothenburg – Frölundaborg

26.03. N Oslo – Sentrum Scene

27.03. N Haugesund – Byscenen

29.03. N Trondheim – Samfundet Storsalen

31.03. S Umea – Umea Energi Arena Vind

01.04. S Lulea – Lulea Energi Arena

