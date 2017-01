BATTLE BEAST | Unveil trailer for upcoming European tour!

T’s new studio studio album,), will be available for purchase in three weeks. In support of this record, the band will embark on an extensive European tour withand, starting from March 2nd. An official trailer for this upcoming trip has been launched today.02.03. D Mannheim – 7er Club03.03. D Essen – Turock04.03. D Leipzig – Hellraiser05.03. PL Wroclaw – Liverpool Club06.03. A Vienna – Chelsea08.03. I Brescia – Circolo Colony09.03. F Puget-Sur-Argent – Le Rat’s10.03. E Barcelona – Bikini11.03. E Madrid – Penelope12.03. P Lisbon – RCA Club13.03. P Porto – Hard Club14.03. E Pamplona – Totem16.03. F Nantes – Ferrailleur17.03. F Strasbourg – La Laiterie18.03. D Marsberg – Metal Diver Festival (Schützenhalle)19.03. B Vosselaar – Biebob20.03. NL Tilburg – Little Devil22.03. UK Wolverhampton – Slade Rooms23.03. UK Manchester – Ruby Lounge24.03. UK London – Underworld25.03. F Paris – Petit Bain26.03. D Saarbrücken – Garage27.03. D Berlin – Bi Nuu28.03. D Hamburg – Logo29.03. D Würzburg – Posthalle30.03. D Siegburg – Kubana31.03. D Stuttgart – Im Wizemann01.04. CH Wetzikon – Hall Of Fame02.04. D Regensburg (Obertraubling) – Eventhall Airport05.04. H Budapest – Barba Negra06.04. SK Bratislava – Randal Club07.04. D Lindau – Vaudeville08.04. D Munich – Backstage09.04. D Münster – Sputnikhalle

03.02. FIN Tampere – Pakkahuone

04.02. FIN Helsinki – Radio Rock Cruise

18.02. FIN Eura – Osmantupa

24.02. FIN Helsinki – Virgin Oil

25.02. FIN Turku – Gong

w/ SABATON, LEAVES’ EYES

20.04. USA Philadelphia, PA – The Trocadero

21.04. USA New York, NY – Playstation Theatre

23.04. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

25.04. CDN Montreal, QC – Club Soda

26.04. CDN Quebec City, QC – Imperial De Quebec

27.04. CDN Toronto, ON – Opera House

28.04. USA Cleveland, OH – Agora Ballroom

30.04. USA Louisville, KY – Diamond Pub Concert Hall

01.05. USA Chicago, IL – Concord Music Hall

02.05. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

03.05. CDN Winnipeg, MB – Park Theatre

05.05. CDN Edmonton, AB – Union Hall

06.05. CDN Calgary, AB – The Palace

07.05. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theater

08.05. USA Seattle, WA – El Corazon

10.05. USA San Francisco, CA – Regency Ballroom

11.05. USA Anaheim, CA – City National Grove

12.05. USA Tempe, AZ – Marquee Theatre

14.05. USA Englewood, CO – Gothic Theater

16.05. USA Dallas, TX – Trees

17.05. USA San Antonio, TX – Alamo Music Hall

18.05. USA Houston, TX – Scout Bar

20.05. USA Tampa, FL – Orpheum

21.05. USA Charlotte, NC – The Underground

22.05. USA Silver Spring, MD – The Fillmore

22. – 24.06. FIN Nummijärvi – Nummirock

30.06. FIN Puolanka – Lankafest

30.06. – 02.07. FIN Helsinki – Tuska Open Air

13. – 16.07. CZ Vizovice – Masters Of Rock

21./22.07. D Fritzlar – Rock am Stück

16. – 19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

01.09. D Katzenbach – Metallergrillen

Bringer Of Pain - Tracklisting:

DIGI / CD

01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

05. Familiar Hell

06. Lost In Wars

07. Bastard Son Of Odin

08. We Will Fight

09. Dancing With The Beast

10. Far From Heaven

Bonus (DIGI only)

11. God Of War

12. The Eclipse

13. Rock Trash

2LP

Side A

01. Straight To The Heart

02. Bringer Of Pain

03. King For A Day

04. Beyond The Burning Skies

Side B

01. Familiar Hell

02. Lost In Wars

03. Bastard Son Of Odin

Side C

01. We Will Fight

02. Dancing With The Beast

03. Far From Heaven

Side D (Bonus)

01. God Of War

02. The Eclipse

03. Rock Trash

Recorded and produced at JKB Studios by keyboardist Janne Björkroth, Bringer Of Pain was also mixed by him alongside Viktor Gullichsen and Mikko Karmila, while mastering was done by Mika Jussila at Finnvox Studios. The cover artwork was crafted by Jan Yrlund. Additionally, Bringer Of Pain is BATTLE BEAST’s first album recorded with guitarist Joona Björkroth.



BATTLE BEAST is:

Noora Louhimo | vocals

Joona Björkroth | guitars

Juuso Soinio | guitars

Eero Sipilä | bass

Janne Björkroth | keyboards

Pyry Vikki | drums

—

