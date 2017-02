BLACK MIRRORS: New Material

Belgium’s answer to pretty much every Rock band out there.manage to gather an endless amount of Rock influences which have been ruling the Rock N’ Roll universe for decades. If Janis Joplin, Jack White, Anouk, Nirvana and Queens Of The Stone Age ever had the chance to breed,would have been their favourite creation. This one’s a keeper!

Photo Credit:

Nanna Dis

Release Date:

03.03.2017

BLACK MIRRORS live:

w/ Horisont

16.03.17 DE – Hamburg / Logo

17.03.17 DE – Siegen / Vortex

18.03.17 DE – Düsseldorf / Pitcher

23.03.17 DE – Munich / Backstage

25.03.17 CH – Pratteln / Z7

26.03.17 AT – Vienna / Das Bach

27.03.17 AT – Salzburg / Rockhouse

28.03.17 DE – Mörlenbach-Weiher / Live Music Hall

29.03.17 DE – Lichtenfels / Paunchy Cats

30.03.17 DE – Berlin / Privatclub

BLACK MIRRORS Headline Shows:

02.03.2017 BE – Brussels / Botanique

07.03.2017 TU – Ankara / ODTÜ

06.04.2017 BE – Antwerp / Trix

BLACK MIRRORS Line-Up:

Marcella Di Troia: Vocals

Pierre Lateur: Guitar

Gino Caponi: Bass

Nicolas Scalliet: Drums

